Строительный эксперт Васильев порекомендовал начинать капремонт с дизайн-проекта

Строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовал россиянам начинать капитальный ремонт в доме или квартире с дизайн-проекта и сметы.

Обдумать облик квартиры необходимо до приезда рабочих. Если в планах есть изменение планировки жилища, важно обсудить этот вопрос с жилищной инспекцией, пояснил он.

«Освободите квартиру от мебели до приезда строителей. Если мебель габаритная и вынести ее за пределы квартиры не получается, закройте ее полиэтиленом», — дал совет Васильев.

После демонтажа старых обоев, напольного покрытия, проводки и сантехники идет этап черновой отделки. Эксперт посоветовал выровнять стены и потолок по уровню, проложить новую проводку и трубы. Все работы, по его словам, должны идти от потолка к полу.