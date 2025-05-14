Строительный эксперт Васильев: перламутровый кафель требует идеально чистой воды

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал в беседе с News.ru о минусах перламутрового кафеля в оформлении квартиры.

По его словам, материал привлекает внимание элегантностью и блеском, однако на практике его недостатки выходят на первый план.

«Эффектный блеск скрывает проблемы в эксплуатации — разводы от воды и чистящих средств неизбежны, как и помутнение глазури. Такой кафель требует идеально чистой воды без примесей железа и хлора, иначе налет неизбежен», — заявил специалист

Он также предупредил, что глянцевая структура плитки подчеркивает любые дефекты стены. Кроме того, в небольшом помещении от перламутрового покрытия «рябит в глазах», а при фрагментарном использовании такой кафель становится бессмысленным акцентом.