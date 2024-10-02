Осень — период выгодных покупок для ремонта. На каких товарах сейчас можно сэкономить, рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с Life .

По его словам, первой по количеству акций является дачно-садовая категория.

«За бесценок отдают садовую мебель, парники, садово-огородный инвентарь и инструменты», — пояснил специалист.

Он также посоветовал обратить внимание на стоимость окон и дверей. В октябре производители стараются привлечь новых клиентов и снижают цены на 10-20%, отметил Васильев.