Строительный эксперт Васильев: неправильная установка окна может обернуться появлением плесени

Любое плохо проветриваемое помещение — благоприятная среда для грибка. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru .

Он напомнил, что нормальный уровень влажности в квартире — 40-60%. Однако в ванной и кухне такие значения обычно превышены, из-за чего возрастает риск появления плесени.

«Плесень очень „любит“ места рядом с сантехникой, швы между кафелем, углы, пространство под плинтусом», — пояснил Васильев.

Специалист также отметил, что черные и зеленые пятна могут образоваться из-за неправильной установки оконной рамы.