Строительный эксперт Васильев: некоторые детали интерьера негативно влияют на психику

Некоторые детали интерьера способны негативно влиять на психику человека. Строительный эксперт Федор Васильев в интервью NEWS.ru заявил, что глянец и фальшкамень вызывают раздражение и чувство дискомфорта из-за особенностей восприятия.

По словам специалиста, глянцевые поверхности отражают свет, создавая визуальный шум. Фальшивка быстро теряет визуальную привлекательность, так как глаз распознает подделку. Холодные имитирующие металл подлокотники выглядят гармонично, но утомляют, нарушая гармонию пространства. Все это может незаметно ухудшать психоэмоциональное состояние человека, отметил Васильев.

Ранее другой специалист, Алексей Орехов, рассказал о возможности перевезти некоторые предметы интерьера в новое жилье при переезде.