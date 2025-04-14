Строительный эксперт Васильев назвал виниловые обои токсичными и опасными

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал в беседе с News.ru , какие обои могут быть опасны для здоровья. Самыми токсичными считаются виниловые.

Специалист посоветовал не использовать такие изделия в жилых комнатах, ведь при нагревании они выделяют формальдегиды.

«Это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», — пояснил эксперт.

Кроме того, в виниловых обоях часто содержатся тяжелые металлы: ртуть, свинец и кадмий. Они способны привести к онкологическим заболеваниям и бесплодию, предупредил Васильев.