Строительный эксперт Васильев назвал виниловые обои токсичными и опасными
Строительный эксперт Федор Васильев рассказал в беседе с News.ru, какие обои могут быть опасны для здоровья. Самыми токсичными считаются виниловые.
Специалист посоветовал не использовать такие изделия в жилых комнатах, ведь при нагревании они выделяют формальдегиды.
«Это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», — пояснил эксперт.
Кроме того, в виниловых обоях часто содержатся тяжелые металлы: ртуть, свинец и кадмий. Они способны привести к онкологическим заболеваниям и бесплодию, предупредил Васильев.