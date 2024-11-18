Строительный эксперт Васильев назвал теплый водяной пол более экономичным, чем электрический

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев в беседе с «Известиями» объяснил разницу водяного и электрического теплых полов и рассказал, почему водяной пол считается более экономичным.

Водяной пол представляет собой систему труб, проложенных в стяжке пола, по которым циркулирует горячая вода от котла или системы центрального отопления. Вода, таким образом, равномерно прогревает воздух в помещении.

«Водяной пол, подключенный к котлу или централизованному отоплению, в разы более экономичный, чем электрический», — сказал эксперт.

Водяной пол можно смело делать под плитку, ламинат, паркет и линолеум. При этом собеседник издания заметил, что такой пол, в отличие от электрического, не получится установить в небольших помещениях. Конструкция водяного пола, по словам Васильева, довольно громоздкая и сложная в установке.