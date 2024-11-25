Строительный эксперт Васильев: для оформления квартиры с низкими потолками важно учитывать визуальные приемы

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с «Известиями» объяснил, что во время ремонта в квартирах с низкими потолками важно учитывать визуальные приемы, зрительно увеличивающие пространство.

По его словам, массивные детали, например такие как люстра или ламбрекены, создают эффект загроможденности потолка и делают комнату еще ниже. Чтобы визуально увеличить пространство, можно использовать настенные бра — они обеспечат равномерное освещение и создадут иллюзию высокого потолка.

Васильев предупредил, что натяжные потолки «съедают» около 20 сантиметров высоты, поэтому вместо них лучше покрасить потолок глянцевой краской. Что касается цветов, подойдут белый, светло-серый или пастельный тона.