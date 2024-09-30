Строительный эксперт Васильев: для качественной заточки керамических ножей нужно обращаться к мастеру

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о плюсах и минусах керамических ножей. К преимуществам относится безупречная острота, сообщил News.ru .

Кроме того, данные изделия славятся легкостью и экологичностью. Однако сам по себе материал является очень хрупким, а кромка быстро тупится.

«Для качественной заточки необходимо обращаться в мастерскую», — отметил специалист.

Самым бюджетным и функциональным решением Васильев назвал лезвия из нержавеющей стали. Такие ножи не требуют особого ухода.