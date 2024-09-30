Строительный эксперт Васильев: для качественной заточки керамических ножей нужно обращаться к мастеру
Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о плюсах и минусах керамических ножей. К преимуществам относится безупречная острота, сообщил News.ru.
Кроме того, данные изделия славятся легкостью и экологичностью. Однако сам по себе материал является очень хрупким, а кромка быстро тупится.
«Для качественной заточки необходимо обращаться в мастерскую», — отметил специалист.
Самым бюджетным и функциональным решением Васильев назвал лезвия из нержавеющей стали. Такие ножи не требуют особого ухода.
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