Строительный эксперт Васильев: частый слив кипятка в раковину может серьезно навредить водопроводу

Некоторые элементы раковины выполнены из пластичных материалов, поэтому они плохо выдерживают высокие температуры. На этом фоне регулярный слив кипятка может нанести непоправимый ущерб водопроводной системе, отметил строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По его словам, сифоны, трубы и фитинги зачастую делаются из ПВХ. Этот материал под воздействие температуры выше 60 градусов размягчается, а затем не возвращается в прежнюю форму.

Холодная вода сжимает материал и провоцирует повторную деформацию. В результате регулярных перепадов температуры воды образуются трещины и ускоряется износ труб. Кроме того, могут прийти в негодность соединения, отвечающие за герметичность водопроводной системы, резюмировал Васильев.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте