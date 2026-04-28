Строительный эксперт Шраге указал на нюансы обслуживания загородного дома

Строительство загородного дома может выглядеть дешевле покупки квартиры, но в реальности это не так. К стоимости дома добавляются расходы на участок, подведение коммуникаций, благоустройство, дороги и забор. Об этом рассказал генеральный директор строительной компании Филипп Шраге в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, обслуживание такого объекта дороже и сложнее: отопление, содержание участка, ремонт, очистка снега, обслуживание инженерных систем. Коммунальные платежи часто выше, чем в квартире. Добавляются транспортные расходы: регулярные поездки в город, бензин, износ автомобиля.

Есть и вопросы инфраструктуры. В загородных поселках не всегда рядом находятся детские сады, школы, поликлиники, магазины. Возможны перебои с электричеством, водой, интернетом.