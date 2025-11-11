Строительный эксперт Пулькин назвал каркасные дома наиболее доступным вариантом

При возведении дома в пределах бюджета до 10 миллионов рублей стоит рассмотреть каркасный тип конструкции, считает предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин. Он основал компанию RUDOM и поделился с NEWS.ru своими наблюдениями.

По его словам, в этой ценовой категории популярностью также пользуются дома из газобетона и дерева.

«Каркасные дома — одни из самых доступных, с относительно быстрой сборкой и меньшим расходом материалов», — пояснил Пулькин.

Газобетонные и пеноблочные постройки привлекают потребителей благодаря балансу цены и теплотехнических характеристик. Деревянные и брусовые дома, при соблюдении технологий и обеспечении контроля качества, особенно востребованы в северных регионах.

Эксперт подчеркнул, что для создания надежного и долговечного дома важно не только учитывать цену материалов, но и уделять внимание качеству проекта, теплоизоляции и ключевым деталям. Попытки сэкономить на фундаменте или инженерных системах могут привести к проблемам уже через пару лет после начала эксплуатации.