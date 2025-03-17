Строительный эксперт Орехов: в новую квартиру из старой можно перевезти двери и сантехнику

Какие элементы отделки можно перевезти в новую квартиру из старой? Эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов рассказал NEWS.ru , что реально перевезти межкомнатные двери, сантехнику, кондиционеры и люстры.

Также не придется покупать новые встроенные шкафы-купе, гардеробные и другие конструкции: из старого жилья их можно забрать с собой.

Важно учитывать технические нюансы. Так, полотна дверей снимаются без проблем, если они не приклеены или не прикручены сложными креплениями. Сантехнику (ванны, раковины, душевые кабины) можно погрузить в автомобиль. Если вы решите забирать с собой кондиционер, лучше обратиться за помощью к специалистам как при демонтаже, так и при повторной установке. Мебель перевозить сложнее: на новом месте собрать ее без потери качества и внешнего вида удается не всегда.

Светильники — люстры, бра и встроенные лампы — тоже стоит взять в новый дом, если застройщик не предусмотрел их в качестве базовой отделки. Чтобы потом не возникало проблем с новыми жильцами, стоит оставить на старом месте временные светильники или заглушки.