Строительный эксперт Окс спрогнозировал новый тренд на загородную недвижимость в 2025 году

Директор компании OX Smart City Роман Окс прогнозирует, что интерес к загородному строительству будет увеличиваться год за годом. Он выделил ключевые тенденции, которые ожидаются в области строительства к 2025 году, сообщило «ФедералПресс».
По мнению эксперта, скорость строительства и возможность адаптации объектов будут играть важнейшую роль, так как строительные компании должны будут оперативно реагировать на изменения в спросе на загородную недвижимость. Одним из значимых направлений загородного жилья станет использование готовых модульных домов.
Процесс их возведения значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов. Как отметил Роман Окс, в случае модульного строительства конструкция собирается на заводе, а затем монтируется на участке. Это будет особенно актуально в свете растущих цен на стройматериалы и трудозатраты.
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