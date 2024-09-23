Строительный эксперт Окс: рост цен на материалы может сильно повлиять на возведение капитального дома

Основатель и генеральный директор компании OX Smart City Роман Окс в беседе с «ФедералПресс» рассказал о проблемах и рисках, которые могут сильно повлиять на результат при возведении капитального дома.
Эксперт отметил, что перед началом работ следует провести подготовку, например, выровнять участок, заложить фундамент и проложить коммуникации. У специалистов могут возникнуть трудности в виде нестабильного грунта или подземных вод.
На конечный результат также оказывают влияние перерасход бюджета, рост цен на материалы и квалификация строительной бригады. Неблагоприятные погодные условия могут замедлить или даже остановить строительные работы, добавил Окс.
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