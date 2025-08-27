Строительный эксперт Медведев призвал взрослых не пугать детей штрафами за ложный вызов спасателей

Пожар — серьезная угроза, и дети часто оказываются беззащитны перед ней. Возгорание может произойти внезапно, поэтому важно заранее подготовить детей к такой ситуации. Эксперт по строительству деревянных домов Михаил Медведев поделился рекомендациями о том, как действовать при пожаре. Он подчеркнул, что дети должны знать свой адрес наизусть, чтобы в случае необходимости быстро сообщить его экстренным службам, написала «ТСН24» .

Медведев также отметил, что родители не должны пугать детей штрафами за ложный вызов спасателей. Вместо этого нужно объяснить, что осторожность — залог безопасности.

«Задача детей — спасаться, а не играть в героев», — подчеркнул эксперт. Он не рекомендует учить детей пользоваться пожарными шлангами или огнетушителями, а вместо этого сосредоточиться на эвакуации из опасной зоны.

Если почувствовали запах гари, нужно немедленно сообщить взрослым и попытаться покинуть помещение. Звоните в службу спасения по номеру 112 или 101.

Также важно регулярно проверять проводку и не доверять ее монтаж непонятным «специалистам». В каждом доме должен быть огнетушитель.

22 августа в Туле произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла 7-летняя девочка, а ее мать серьезно пострадала и была госпитализирована. Это напоминает о важности обучения детей правилам пожарной безопасности.