Строительный эксперт Лазовский: «зеленый» ГОСТ-Р для ИЖС вступает в силу с 1 августа

Владелец строительной компании Максим Лазовский в беседе с Life рассказал, что 1 августа 2024 года вступает в силу «зеленый» ГОСТ-Р для индивидуального жилищного строительства.

По его словам, данный стандарт не носит обязательный характер, поэтому он не окажет серьезного влияния на цены ИЖС.

«К сожалению, пока население у нас мало информировано о преимуществах „зеленого“ строительства», — добавил эксперт.

Он пояснил, что сэкономить можно на этапе эксплуатации. Так, электричество с соответствующим оборудованием будет стоить существенно дешевле.

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