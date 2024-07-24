Строительный эксперт Лазовский: «зеленый» ГОСТ-Р для ИЖС вступает в силу с 1 августа
Владелец строительной компании Максим Лазовский в беседе с Life рассказал, что 1 августа 2024 года вступает в силу «зеленый» ГОСТ-Р для индивидуального жилищного строительства.
По его словам, данный стандарт не носит обязательный характер, поэтому он не окажет серьезного влияния на цены ИЖС.
«К сожалению, пока население у нас мало информировано о преимуществах „зеленого“ строительства», — добавил эксперт.
Он пояснил, что сэкономить можно на этапе эксплуатации. Так, электричество с соответствующим оборудованием будет стоить существенно дешевле.