Строительный эксперт Лазовский рассказал, что умные системы учета коммунальных ресурсов упрощают жизнь жильцов

С 2025 года в России начинается масштабная цифровизация многоквартирных домов, включая замену традиционных счетчиков на интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в беседе с Life отметил, что умные счетчики упрощают жизнь жильцов, обеспечивая автоматическую передачу показаний и повышая точность начислений. Такие устройства фиксируют несанкционированное вмешательство и могут передавать информацию в режиме реального времени.

Переход на умные счетчики идет постепенно. В новостройках интеллектуальные приборы учета ставят сразу, а в уже построенных домах их заменяют по мере истечения срока службы или выхода из строя.

Если счетчик вышел из строя, его срок поверки истек или жильцы хотят перейти на интеллектуальный учет раньше времени, необходимо подать заявку в соответствующую организацию. Новый счетчик пломбируется, оформляется акт ввода в эксплуатацию, и с этого момента показания будут передаваться автоматически, подчеркнул Лазовский.