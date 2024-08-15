Строительный эксперт Котлов: оптимизация конструктива существенно снизит затраты на строительство

Стоимость строительных материалов может увеличиться до 15% уже этой осенью. Существенно снизить затраты на постройку дома поможет оптимизация конструктива, рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов в беседе с Life.

По словам эксперта, например, можно заменить LVL-брус на клееную тавровую балку. Также при отделке можно использовать лиственничный планкен класса А, а можно применить и сосновый —разница в цене между ними довольно приличная.

Кроме того, Котлова порекомендовал отказаться от сверхбольшой площади остекления, уменьшить свесы кровли и вместо дорогого керамогранита использовать бюджетный вариант.