Строительный эксперт Чашина рекомендовала навести порядок на дачном участке, чтобы обезопасить его от змей

Чтобы дачный участок не облюбовали змеи, на нем сначала нужно навести порядок. Об этом «Известиям» рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.

Она объяснила, что змеи ищут теплые укромные места, чтобы отложить яйца. Поэтому они могут облюбовать бревна, которые свалены в кучу, склад досок, а также компостную кучу или материал, который используют, чтобы укрывать садовые растения.

Поэтому нужно убрать с участка весь хлам, а также скосить траву. Причем лучше использовать шумную газонокосилку, которая отпугивает змей.

«Самый эффективный и гуманный способ борьбы со змеями — это отпугиватели. В продаже представлены вибрационные и звуковые устройства», — отметила Чашина.

Она также посоветовала прикормить на участке ежей. Они — хороший естественный отпугиватель змей.