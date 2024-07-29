Строительный эксперт Андриевский призвал ввести новые виды контроля над состоянием дамб

Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“» и первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский уверен, что точное соблюдение регламентов обслуживания дамб, а также внедрение новых методов контроля их состояния помогут избежать чрезвычайных ситуаций в будущем. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Специалист заявил, что крайне важно использовать современные технологии для мониторинга состояния дамб. По его словам, было бы разумно внедрить новые методы контроля за состоянием сооружений, такие как спутниковое наблюдение и космическое фотосъемка.

Это позволит следить за состоянием грунтов и конструкций дамб, а также установить датчики для мониторинга изменений в земле и плотности. Эти меры помогут заранее уведомить ответственных лиц о риске разрушения дамб, что даст возможность предотвратить возможные проблемы, добавил Андриевский.

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