Строители завершили установку противовесных блоков на шестой опоре Большого Смоленского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге специалисты завершили установку противовесных блоков на шестой опоре Большого Смоленского моста. Этот этап имеет решающее значение для балансировки конструкции, написало «АБН24».
По информации «Петрограда», противовесные блоки стали частью инженерных решений на строительной площадке. Их монтаж необходим для обеспечения равновесия конструкции и позволит продолжить работы по сборке основных несущих элементов.
На данный момент на объекте установлено более 6 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Впереди — монтаж основных пролетов и завершение инженерных систем.
Мост станет важным транспортным узлом, соединив правый и левый берега Невы и обеспечив альтернативный маршрут для автомобилистов. Глава Петербурга отметил, что проект одобрен президентом России Владимиром Путиным.
