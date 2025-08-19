Строители завершили установку противовесных блоков на шестой опоре Большого Смоленского моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге специалисты завершили установку противовесных блоков на шестой опоре Большого Смоленского моста. Этот этап имеет решающее значение для балансировки конструкции, написало «АБН24» .

По информации «Петрограда», противовесные блоки стали частью инженерных решений на строительной площадке. Их монтаж необходим для обеспечения равновесия конструкции и позволит продолжить работы по сборке основных несущих элементов.

На данный момент на объекте установлено более 6 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Впереди — монтаж основных пролетов и завершение инженерных систем.

Мост станет важным транспортным узлом, соединив правый и левый берега Невы и обеспечив альтернативный маршрут для автомобилистов. Глава Петербурга отметил, что проект одобрен президентом России Владимиром Путиным.