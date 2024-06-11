Строители из Югры помогли восстановить инфраструктуру в Макеевке

Фото: РИА «Новости»

Макеевка продолжает возвращаться к мирной жизни благодаря усилиям специалистов из Югры. Они помогают городу преодолеть трудности и восстановить инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Строители возводят в Макеевке новые дома и детские площадки. Также специалисты из Югры восстанавливают коммуникации, отстраивают школы.

«Югра — Макеевка. Мы вместе!» — указали в пресс-службе.

Ранее в Донецке, рядом с которым находится Макеевка, приступили к достройке кардиоцентра. По словам зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, в здании будут находиться отделения реанимации и интенсивной терапии, а также кабинеты приема детских кардиохирургов.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте