Строители из Югры помогли восстановить инфраструктуру в Макеевке

Макеевка продолжает возвращаться к мирной жизни благодаря усилиям специалистов из Югры. Они помогают городу преодолеть трудности и восстановить инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Строители возводят в Макеевке новые дома и детские площадки. Также специалисты из Югры восстанавливают коммуникации, отстраивают школы.
«Югра — Макеевка. Мы вместе!» — указали в пресс-службе.
Ранее в Донецке, рядом с которым находится Макеевка, приступили к достройке кардиоцентра. По словам зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, в здании будут находиться отделения реанимации и интенсивной терапии, а также кабинеты приема детских кардиохирургов.