Строитель Вельдин назвал непроклеенные швы и зазоры одними из главных ошибок при утеплении чердака в частном доме

Неправильный монтаж и экономия на толщине утеплителя чердака приводят к промерзанию стен и плесени в доме. Об этом сайту URA.RU сообщил основатель строительной компании Сергей Вельдин.

Эксперт отметил, что стропила необходимо обработать антисептиком, а под ветрозащитной мембраной оставить вентиляционный зазор. Для сохранения тепла подойдет базальтовая вата толщиной 150–200 миллиметров, уложенная с нахлестом швов и закрытая пароизоляционной пленкой.

При утеплении перекрытия минвату размещают между лагами, тщательно герметизируя стыки. По словам Вельдина, именно непроклеенные швы и зазоры сводят на нет результат работы.

На фоне подготовки к холодам продажи изоляционных материалов в сентябре выросли на 59% по сравнению с прошлым годом, а кровельных — на 35%, подсчитали аналитики «ВсеИнструменты.ру».