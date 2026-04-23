Стратегию развития автобусных маршрутов обсудили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошло совещание с участием крупных перевозчиков. На нем обсудили развитие маршрутной сети на ближайшие четыре года и создание рабочей группы для решения вопросов международных и межрегиональных перевозок, сообщила gazeta.spb со ссылкой на городской комитет по транспорту.
В рабочей встрече участвовали председатель объединения Денис Минкин, его первый заместитель Алексей Гончаров и директор подведомственного СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Геннадий Дедков. Также присутствовали представители крупных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.
Основными темами встречи стали оптимизация работы межрегиональных и международных автобусных маршрутов, а также развитие маршрутной сети. Перевозчики поделились своими планами по обновлению и расширению направлений. По итогам совещания участники определили дальнейшие шаги для эффективного взаимодействия.