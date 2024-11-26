Стратегии продаж в эпоху цифровых технологий: форум «Революция в продажах» состоится 27 ноября

Двадцать седьмого ноября в Москве пройдет форум «Революция в продажах: электронная коммерция, маркетплейсы, розничная торговля и услуги», на котором участники найдут исчерпывающие ответы на ключевые вопросы бизнеса.

Более 50 спикеров поделятся своими инсайтами о том, как адаптироваться к быстро меняющемуся рынку и использовать инновационные решения для повышения эффективности продаж и сервиса, а также ответят на вопросы:

• С помощью каких современных инструментов можно увеличить и оптимизировать продажи

• Как использовать современные цифровые технологии для увеличения прибыли

• Как улучшить качество обслуживания и сервиса

• Как повысить продажи на маркетплейсах

В числе спикеров Форума: Гарретт Мартин Джонстон, Николай Шестаков, Эмин Алиев, Дмитрий Сендеров, Настасья Белочкина, Максим Липко, Лео Шевченко, Вера Кряжова, Олег Тимофеев.

Погрузиться в тематику потоковых доходов, оптимизации клиентского опыта и современных подходов к маркетинговым стратегиям поможет обширная программа мероприятия, которая включает: нетворкинг, встречу с лидерами рынка индустрии, два образовательных трека, бизнес-кейсы технологичных компаний, которых нет в открытом доступе.

Партнеры мероприятия: Унисендер ­– экосистема сервисов для автоматизации маркетинга, Эвент Платформа, ООО «Делонги», АйТи-платформа «Меркатус», ГБУ «Малый бизнес Москвы», Первый Бит.