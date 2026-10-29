Стратегический партнер Казакова связала отсутствие обратной связи от руководителя с додумыванием ожиданий

Отсутствие обратной связи от руководителя заставляет сотрудников додумывать ожидания за него, а бизнес платит за эту неопределенность перестраховкой и потерей инициативы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала стратегический партнер собственников среднего и крупного бизнеса по построению систем управления Ольга Казакова.

Эксперт заявила, что общие призывы «быть инициативнее» почти бесполезны, так как сотрудники не понимают, что именно им нужно делать иначе. По ее словам, из-за неопределенности люди начинают перестраховываться, чаще приходить за согласованием и повторять одни и те же ошибки. При этом сильные сотрудники начинают смотреть на рынок не из-за денег, а потому, что не понимают своей ценности для компании.

Вместо абстрактных призывов эксперт советует задавать конкретные вопросы: где возник сбой, что нужно изменить и какова ответственность сотрудника. При этом, по мнению Казаковой, прежде чем требовать исправлений, руководителю стоит спросить: «Чем я могу тебе помочь?» и «Что ты сам будешь делать иначе?». Разговор следует завершать четкой договоренностью о сроках и результате. Эксперт подчеркнула, что бережная обратная связь не означает мягкость: если задача была понятна, а ресурсы выделены, невыполнение договоренности нужно обсуждать прямо.