«Страсти» выяснили, как россиянок, желающих познакомиться с мужчинами, обманывают мошенники

Журналисты «Страстей» выяснили, каким образом действуют мошенники, которые вычисляют одиноких женщин для знакомств с мужчинами, а затем предлагают им платные услуги.

Так, схема выглядит следующим образом: мужчина находит жертву, пишет девушке, что она ему понравилась и предлагает встретиться. Однако перед встречей предлагает ей связаться с «ивент-менеджером». После жертве пишет некая помощница, которая заверяет, что клиент попросил организовать свидание, и для этого нужно подъехать в офис в центре Москвы. В офисе сотрудник настойчиво предлагает различные платные услуги в виде психолога и фотосессии.

Изданию удалось поговорить с женщинами, которые имели опыт знакомства с таинственными мужчинами. Некоторые из них поддались уловкам аферистов и заплатили за консультации психолога и фотосессию. Одна из женщин потеряла около 75 тысяч рублей.