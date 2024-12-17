«Страсти» выяснили, как россиянок, желающих познакомиться с мужчинами, обманывают мошенники

Журналисты «Страстей» выяснили, каким образом действуют мошенники, которые вычисляют одиноких женщин для знакомств с мужчинами, а затем предлагают им платные услуги.
Так, схема выглядит следующим образом: мужчина находит жертву, пишет девушке, что она ему понравилась и предлагает встретиться. Однако перед встречей предлагает ей связаться с «ивент-менеджером». После жертве пишет некая помощница, которая заверяет, что клиент попросил организовать свидание, и для этого нужно подъехать в офис в центре Москвы. В офисе сотрудник настойчиво предлагает различные платные услуги в виде психолога и фотосессии.
Изданию удалось поговорить с женщинами, которые имели опыт знакомства с таинственными мужчинами. Некоторые из них поддались уловкам аферистов и заплатили за консультации психолога и фотосессию. Одна из женщин потеряла около 75 тысяч рублей.
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