«Страшно особо не было»: врач-хирург рассказал о спасении пассажира на рейсе в Стамбул

Почувствовавший себя плохо пассажир рейса авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул, мог умереть в полете от остановки сердца. Об этом в комментарии 360.ru рассказал врач-хирург Михаил Черкашин, который вместе с коллегами оказал мужчине помощь.

Он пояснил, что объявление по громкой связи о необходимости помощи врачей прозвучало минут через 40 после взлета.

«Страшно особо не было. Потому что я был не один, мы вчетвером летели. Все врачи. И все оказывали помощь», — рассказал Черкашин.

Медик отметил, что мужчина находился в спутанном сознании. Сопровождавшая его жена заявила, что две недели назад супруг перенес инфаркт, ему стентировали сердце.

«Мы переместились в задний вестибюль и начали работать с человеком. Дали ему аспирин, потому что, скорее всего, это был острый коронарный синдром. Ему стало немного легче», — поделился врач.

Через некоторое время врача попросили подойти к пилоту для разговора. Член экипажа заявил, что может запросить экстренную посадку, если потребуется.

«Мы находились в районе Варшавы. Пилот сказал, что там очень плохие метеоусловия, а во-вторых, будут большие технические трудности, потому что борт летит из России и большинство пассажиров — граждане России. А Польша — страна Евросоюза. Но, если ситуация совсем критическая, они могут объявить MayDay — сигнал SOS — и пойдут на экстренную посадку, несмотря на все ограничения», — пояснил Черкашин.

Врач предложил пилоту сразу дать сигнал, если если у пациента произойдет остановка сердца. За два часа полета до Стамбула пациенту хуже не стало, и после посадки его передали бригаде скорой помощи.

«Сегодня жена пациента прислала СМС, что он живой, что его уже выписали из госпиталя. И они прилетели к своей дочери. Так что история с новогодним хеппи-эндом», — подытожил Черкашин.