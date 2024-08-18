Страница 360.ru «ВКонтакте» набрала миллион подписчиков

Фото: «ВКонтакте»

Страница телеканала 360.ru в социальной сети «ВКонтакте» набрала миллион подписчиков. Сообщество создали 1 октября 2012 года.

Наш канал добивался успеха в TikTok, Instagram*, YouTube. А теперь — в RuTube, Дзене, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«Наша главная цель, соответствовать запросу аудитории, мы знаем нашего подписчика и работаем для него», — отметил руководитель диджитал-направления 360.ru Олег Городничий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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