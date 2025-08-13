«Страна Девелопмент»: 80% тюменцев учитывают номера квартир при выборе жилья

Застройщик федерального уровня «Страна Девелопмент» провел исследование среди тюменцев и выяснил, насколько местные жители склонны верить в различные приметы. Результаты опроса опубликовал nashgorod.ru.
Мужчины оказались более суеверными: примерно треть указанных респондентов заявила о вере в магические свойства чисел. Среди представительниц прекрасного пола чуть менее четверти руководствуются такими факторами, как лунный календарь и нумерология.
Особенно значимой оказалась нумерология при принятии решения о приобретении недвижимости. Например, 80% участников исследования учитывают номера квартир и этаж при выборе жилья. Избегают обычно число 13, тогда как семь и восемь воспринимают как благоприятные.
