Страховщик Горко назвал рабочей идею бесплатного страхования от наезда самоката

Одна из кикшеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, объявила о предоставлении страховки всем пешеходам, которые пострадают от их СИМ. Эту идею в беседе с «Ридусом» оценил эксперт по страховым выплатам Вадим Горко.

По его словам, не стоит переживать, что начнутся массовые подставы в авариями. Потому что найдется мало людей, которые захотят добровольно броситься под электросамокат.

«Что-то под машины народ не кидается, а что он под самокаты-то кидаться начнет?» — подчеркнул Горко.

Он добавил, что инициатива вполне рабочая. К тому же она даст пешеходам большее ощущение безопасности, потому что многие люди уже боятся ходить по тротуарам из-за огромного количества электротранспорта.