Страховщик Горко назвал рабочей идею бесплатного страхования от наезда самоката

Одна из кикшеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, объявила о предоставлении страховки всем пешеходам, которые пострадают от их СИМ. Эту идею в беседе с «Ридусом» оценил эксперт по страховым выплатам Вадим Горко.
По его словам, не стоит переживать, что начнутся массовые подставы в авариями. Потому что найдется мало людей, которые захотят добровольно броситься под электросамокат.
«Что-то под машины народ не кидается, а что он под самокаты-то кидаться начнет?» — подчеркнул Горко.
Он добавил, что инициатива вполне рабочая. К тому же она даст пешеходам большее ощущение безопасности, потому что многие люди уже боятся ходить по тротуарам из-за огромного количества электротранспорта.
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