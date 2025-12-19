Страховщик Баклушин сообщил, что снижение коэффициентов приведет к уменьшению итоговой страховой премии
Центробанк России уменьшил территориальный коэффициент для 20 городов, включая четыре муниципалитета «тюменской матрешки»: Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск и Ноябрьск. В этих городах коэффициент снизился на 0,1–0,16 пункта, что повлияет на стоимость полиса ОСАГО, сообщил руководитель одной из российских страховых компаний Александр Баклушин в беседе с «ФедералПресс».
Как пояснил специалист, Центробанк ежегодно корректирует эти коэффициенты, чтобы сделать тарифы более справедливыми.
«Территориальный коэффициент, по сути, отражает убыточность ОСАГО на данной территории», — отметил эксперт.
По словам Баклушина, снижение коэффициента приведет к уменьшению итоговой страховой премии. Автовладельцев ожидает снижение стоимости полисов ОСАГО примерно на 10–15%, допустил страховщик.