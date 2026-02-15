Страховой эксперт Леонова рассказала, что россияне часто разачаровываются условиями стоматологии по ДМС
По словам эксперта Леоновой Многие россияне разочарованы условиями стоматологической помощи, предоставляемой по полису ДМС. Типичное покрытие включает лечение неглубокого кариеса, при этом разрушение коронковой части зуба не должно превышать 50%. Стандартный набор услуг ограничивается пломбированием, анестезией, диагностикой и изредка профессиональной чисткой. Об этом рассказала директор по личному страхованию брокера Mains Галина Леонова в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист обратила внимание на то, что протезирование и процедуры при разрушении коронки более 50% часто не покрываются страховкой. Причина разочарования в том, что многие не читают условия полиса и предполагают, что «стоматология» подразумевает полный спектр услуг.
Также недовольство вызывает возраст застрахованных: людям от 30 до 40 лет чаще требуются сложные процедуры, которые не включены в программу. Эксперт подчеркнула, что ожидания и реальность часто не совпадают, привел ее слова сайт «Взгляд».
В Москве стоимость включения стоматологии в коллективный ДМС начинается от 3,5–5 тысяч рублей на человека в год, но может значительно возрасти при добавлении дорогих клиник. В регионах цены зачастую выше. Леонова объяснила, что страховщики работают по модели риска и прибыли, и если бы покрывались все виды лечения, тарифы были бы неподъемными.