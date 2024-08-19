Страховой эксперт Худяков рассказал, что малые компании пытаются привлекать персонал за счет страхования

Генеральный директор страхового брокера Mains Insurance Brokers & Consultants Сергей Худяков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как с помощью страхования компании борются за квалифицированных специалистов.

Ранее аналитики выяснили, что наиболее острыми для работодателей в прошлом году были проблемы с подбором персонала, удержанием кадров и завышенными ожиданиями от заработной платы.

Как сообщил специалист, международные компании привлекают сотрудников за счет внушительных соцпакетов, тогда как мелкие предлагают более гибкие условия работы и отсутствие бюрократии. При этом Худяков добавил, что страхование персонала стало практически обязательной составляющей в российском бизнесе, как в малом, так и крупном.