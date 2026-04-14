Страховой дом ВСК: все больше россиян готовы к рождению детей в молодом возрасте

Аналитики Страхового дома ВСК провели опрос и выяснили, что все больше россиян рассматривают возможность рождения детей в возрасте до 25 лет. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru» .

По данным аналитиков, возраст от 25 до 34 лет 42% респондентов считают идеальным для рождения детей. При этом за последний год доля россиян, готовых к рождению ребенка до 25 лет, увеличилась с 4% до 11%.

Средний возраст, в котором мужчины планируют стать отцами, составляет 33 года, а женщины — 29 лет. Среди респондентов с высоким доходом средний возраст для рождения ребенка — 29 лет, со средним доходом — 32 года, с низким доходом — 30 лет.