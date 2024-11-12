«Страховой брокер»: рост спроса и уровень инфляции могут вызвать подорожание продуктов к Новому году

Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов дал прогноз по изменению цен на продукты к Новому году. Такая ситуация вполне реальна, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, перед зимними праздниками традиционно наблюдается рост спроса на мясо, рыбу, алкоголь, кондитерские изделия. В условиях ограниченного предложения такая потребность в товарах может спровоцировать подорожание.

«Уровень инфляции в стране также играет важную роль. Если инфляция остается высокой, это может сказаться на ценах на продукты», — добавил специалист.

На взгляд Колядова, определенные масштабы изменений будут зависеть от множества факторов. Среди них — экономическая ситуация и государственная политика в данной области.