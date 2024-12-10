Страховой брокер Панова: к ключевым способам увеличения пенсии относится участие в накопительных программах

Ключевым способом увеличения пенсии является участие в накопительных программах. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель филиала страхового брокера Ирина Панова.
По словам эксперта, увеличение размера пенсии зависит от страны проживания, пенсионной системы и индивидуальных обстоятельств. Например, если пенсионная система предусматривает возможность дополнительных взносов, это может значительно повлиять на размер выплат.
В большинстве стран размер будущей пенсии зависит и от трудового стажа. Как пояснила Панова, повысить общий объем выплат можно, если заранее подумать об увеличении количества лет, проведенных на работе.
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