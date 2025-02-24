STONE: в столичных новостройках бизнес-класса квадратный метр стоит 453 тысячи рублей

В столичных новостройках бизнес-сегмента без финишной отделки квадратный метр в среднем оценивается в 453 тысячи рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании STONE.
Данный показатель ниже на 69 тысяч рублей по сравнению с аналогичными объектами, где ремонт выполнен застройщиком. За прошедший год ценовой разрыв между жильем с отделкой и без нее увеличился втрое.
По расчетам аналитиков, 64% предложений в сегменте бизнес-класса представлены без отделки, тогда как 9% имеют готовую отделку. Оставшиеся 27% приходятся на жилье с предчистовыми работами. Покупатели подобной недвижимости обычно предпочитают самостоятельно планировать и оформлять пространство, добавили эксперты.
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