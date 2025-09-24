Стоматолог Цуркан объяснила нехватку врачей сокращением медицинской базы

Кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург Юлия Цуркан обсудила проблему нехватки медицинского персонала. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, дефицит сотрудников характерен не только для государственных больниц, но и для частных медицинских организаций. Одной из главных причин сложившейся ситуации она назвала проведенную ранее реформу здравоохранения, результатом которой стало сокращение базовых учебных заведений, где будущие врачи могли получать практические навыки.

«К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?» — отметила Цуркан.

Как пояснила специалист, после сокращения медицинской базы многие новоиспеченные врачи оказываются совершенно неподготовленными и вынуждены обращаться с просьбой принять их на должность ассистентов.