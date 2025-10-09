Стоматолог Сумцова отметила, что причиной неприятного запаха изо рта могут стать болезни ЖКТ

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве» , почему возникает неприятный запах изо рта и как его предотвратить.

Специалист объяснила, что неприятный запах при дыхании — это галитоз. Он может быть физиологическим, оральным и экстраоральным. Физиологический галитоз — естественный запах, который возникает в процессе жизнедеятельности организма, например, утром после пробуждения. Оральный галитоз связан с состоянием полости рта, а экстраоральный вызван патологиями других органов и систем.

Одной из причин галитоза может стать наличие системной патологии: заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек или проблемы с дыхательными путями. Поэтому в первую очередь стоит пройти полное медицинское обследование, подчеркнула врач.

Важную роль играет гигиена полости рта. Разложение остатков пищи в результате жизнедеятельности микроорганизмов — основной источник неприятного запаха. Поэтому важно тщательно чистить зубы минимум дважды в день, а также использовать дополнительные средства гигиены.

Неприятному запаху могут способствовать вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, а также прием некоторых лекарственных препаратов, заключила Сумцова.