Составляя новогодний подарок, лучше всего исключить из него карамель, леденцы и ириски, потому что они вредят зубам больше, чем шоколад. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина в интервью «Газете.ru».
По словам специалиста, липкие и долго растворяющиеся продукты создают благоприятные условия для развития кариеса. Врач также посоветовала избегать молочного шоколада, пишет сайт kp.ru.
Лучше отдать предпочтение горькой плитке, натуральному мармеладу и пастиле. Они более безопасны для зубов, однако употреблять их можно в ограниченном количестве, резюмировала Шемякина.
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