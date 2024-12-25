Составляя новогодний подарок, лучше всего исключить из него карамель, леденцы и ириски, потому что они вредят зубам больше, чем шоколад. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина в интервью «Газете.ru» .

По словам специалиста, липкие и долго растворяющиеся продукты создают благоприятные условия для развития кариеса. Врач также посоветовала избегать молочного шоколада, пишет сайт kp.ru.

Лучше отдать предпочтение горькой плитке, натуральному мармеладу и пастиле. Они более безопасны для зубов, однако употреблять их можно в ограниченном количестве, резюмировала Шемякина.