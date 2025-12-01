Стоматолог Кудав рассказал, что в начале XIX века вставные зубы делали из ртов погибших солдат

В прошлом человеческие зубы были идеальным материалом для протезов, так как они хорошо подходили по форме и цвету. Источниками служили зубы бедняков, неопознанных умерших и жертв эпидемий. Такие протезы назывались «ватерлооскими зубами», рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в интервью Ferra.ru .

По словам специалиста, настоящий всплеск произошел после битвы при Ватерлоо в 1815 году. Тогда погибло множество солдат, и предприимчивые торговцы собрали их зубы, очистили и отправили техникам. В британской прессе появились объявления, призывающие носить во рту «частички павших героев» как символ патриотизма.

Такие протезы ценились за качество, ведь у молодых солдат обычно были здоровые зубы. Но к середине XIX века эта практика прекратилась, добавил Кудаев.