Стоматолог Григорян рассказал, что извлечь изо рта инородный предмет самому практически невозможно

Стоматолог Тигран Григорян в беседе с изданием Life объяснил, почему не стоит проводить эксперименты и засовывать инородные предметы себе в рот. По словам медика, самому извлечь этот предмет, особенно если он крупных размеров, будет практически невозможно.
Все дело в том, что связки будут скованы спазмом и не позволят разжать зубы. Обычно решением данной проблемы занимаются ортопеды, помогая расслабить суставы и расширить путь.
Григорян уточнил, что инъекция специального обезболивающего препарата снимет спазм и позволит извлечь предмет. Также медики применяют вывих челюсти, однако этот способ гораздо более болезненный.
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