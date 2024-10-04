Стоматолог Григорян рассказал, что извлечь изо рта инородный предмет самому практически невозможно

Стоматолог Тигран Григорян в беседе с изданием Life объяснил, почему не стоит проводить эксперименты и засовывать инородные предметы себе в рот. По словам медика, самому извлечь этот предмет, особенно если он крупных размеров, будет практически невозможно.

Все дело в том, что связки будут скованы спазмом и не позволят разжать зубы. Обычно решением данной проблемы занимаются ортопеды, помогая расслабить суставы и расширить путь.

Григорян уточнил, что инъекция специального обезболивающего препарата снимет спазм и позволит извлечь предмет. Также медики применяют вывих челюсти, однако этот способ гораздо более болезненный.