Стоматолог Деркач: Краснодар и Тверь стали самыми популярными направлениями стоматологического туризма | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:48 Стоматолог Деркач: Краснодар и Тверь стали самыми популярными направлениями стоматологического туризма

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В России продолжает активно развиваться стоматологический туризм. Чаще всего для лечения зубов соотечественники отправляются в Краснодар и Тверь, рассказала стоматолог Наталья Деркач сайту aif.ru.

По словам специалиста, стоимость установки импланта в Краснодаре начинается от 15 тысяч рублей, тогда как в Москве цены могут доходить до 75 тысяч рублей. Также популярными направлениями для стоматологического туризма стали Новосибирск, Рязань, Тула, Смоленск.

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Деркач отметила, что чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Петербурга, кавказских республик и северных регионов, сообщила «Национальная служба новостей».