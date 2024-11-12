Сегодня 10:14 Столичные компании нарастили производство полезных продуктов питания 0 0 0 Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

Еда

Торговля

Москва

Предприятия пищевой промышленности столицы расширяют ассортимент и увеличивают выпуск полезных продуктов — от кето-запеканок до низкокалорийных батончиков и многого другого. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

За первые девять месяцев этого года, по его данным, компании произвели свыше 30,6 тысячи тонн сыра и творога, более 33,8 миллиона банок овощных и фруктовых соков и более 700 тонн зерновых продуктов для завтрака. «Москва заинтересована в непрерывном развитии пищевой промышленности. Для этого в столице разработан набор эффективных инструментов.Например, 24 производителям присвоен статус промышленного комплекса, значительно снижающий налоговую нагрузку», — отметил Гарбузов.

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Помимо этого, в ТиНАО сейчас формируют крупный пищевой кластер, который включает в себя в том числе вертикальные фермы для выращивания овощей и зелени. «Благодаря реализации проекта в городе появится 11,4 тысячи новых рабочих мест, будет значительно увеличен выпуск молочных, кондитерских, мясных и других продуктов», — подчеркнул глава департамента.

Свыше 35 разных позиций продуктов с натуральным составом выпускает в Москве компания Yozh. В этом году ассортимент пополнили 10 новинками, в том числе, кето-сырниками и кето-запеканкой на миндальной муке с сиропом топинамбура.

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

«С января объем продаж вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, что свидетельствует о живом интересе потребителя к нашей продукции», — отметила генеральный директор компании Рената Ямбаева.

Новую линейку низкокалорийных протеиновых батончиков с чистым составом, без добавления сахара запустила столичная компания «НУТТИС». Сейчас в ассортименте 14 вкусов, в том числе, арахисовая паста, яблочный пирог, чизкейк и другие.

Компания «Другой хлеб» выпускает безглютеновые бельгийские вафли и хлеб для диетического питания. С начала года предприятие изготовило более 195 тысяч единиц продукции, а это на 20% выше показателя за аналогичный период 2023 года.