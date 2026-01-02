Столичная парковка подешевела на 12 улицах

Со 2 января парковаться стало дешевле на 12 улицах Москвы. Стоимость скорректировали в связи с тем, что средняя загруженность парковочных мест на них была ниже 50%, поэтому тариф снизили для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевела на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, а также во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

На большинстве участков с платными парковками (89% улиц) тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость выше 80-90%, тарифы изменили в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть популярные ТЦ и бизнес-центры, достопримечательности, рестораны и другие точки притяжения.

Индексация стоимости проезда по МСД

Еще одно изменение в начале года затронуло стоимость проезда по МСД, чтобы делать поездки по диаметру комфортными и предсказуемыми по времени.

Так, в критически загруженные часы стоимость будет составлять 13 рублей за участок. Индексация, таким образом, составила три рубля.

В остальное время — 70% времени суток в будни (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), а также в выходные и праздники — проезд будет бесплатным. Стоимость транзитного проезда в размере 950 рублей также не менялась.

Важно, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если машина въехала и выехала с участка в платное время.

Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.