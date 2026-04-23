Стойка буккроссинга «Редакция читает» открылась в Нижегородском областном информцентре

В Нижегородском областном информационном центре в Международный день книг и авторского права, который отмечается 23 апреля, открылась стойка буккроссинга «Редакция читает». Теперь сотрудники редакции могут приносить свои книги и обмениваться ими с коллегами, сообщила pravda-nn.ru .

Стойка создана для поддержки культуры чтения и диалога, а также для укрепления образа редакции как интеллектуального пространства. Это не просто полка формата «возьми — оставь», а пространство обмена идеями, где книги переходят из рук в руки и становятся источником вдохновения для новых тем, публикаций и разговоров.

Пользоваться стойкой легко: любой сотрудник может взять книгу без регистрации и формальностей, вернуть ее позже или заменить другой. Важно, чтобы издания находили новых читателей, а наполнение стойки постоянно обновлялось.