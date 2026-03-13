Нейросеть Алиса AI выяснила, что стоимость квартир в новостройках Петербурга снизилась в феврале

Нейросеть Алиса AI проанализировала цены на квартиры в новостройках в городах с населением более 500 тысяч человек, используя данные из тематического поиска «Яндекса». В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройке выросла всего на 0,5% и достигла 178 000 рублей. В 5 из 36 городов цены остались практически на прежнем уровне, а в 9 — снизились. Об этом написал «Петербургский дневник» .

В городах-миллионниках медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,3% и составила 205 000 рублей.

В Санкт-Петербурге в феврале стоимость квадратного метра в новостройке снизилась на 1,9% и составила 331 000 рублей. При этом медианная полная стоимость лота практически не изменилась (−0,3%) и составила 13,4 млн рублей. Это говорит о том, что в продажу вышли лоты большей площади.

Петербург остается лидером среди городов-миллионников по компактности предложений на первичном рынке. Медианная площадь строящихся квартир в городе составляет 39,3 кв. м.

Среди городов с самой высокой медианной стоимостью квадратного метра в новостройке в феврале лидируют Москва (535 000 рублей), Санкт-Петербург (331 000 рублей), Казань (259 000 рублей), Балашиха (237 000 рублей) и Нижний Новгород (206 000 рублей).).