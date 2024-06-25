Стоимость городской парковки на ряде улиц в Москве снизят

Цена за парковку на ряде улиц Москвы снизится уже в июле. Такое нововведение объясняется необходимостью сбалансировать спрос на этих участках.

Помимо этого, нововведения затронут 12% улиц с платной парковкой со средней занятостью выше 80%. Тарифы здесь также изменят. В дептрансе уверены, что такая мера позволит разгрузить наиболее востребованные парковки и перераспределить трафик.

Стоимость парковки снизится с 1 июля. В столичном департаменте транспорта отметили, что загруженность машиномест на этих участках ниже 50%. Именно поэтому тариф на стоянку здесь снизят.

«Также с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города», — отметили в ведомстве.

На той территории, где текущие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест, предельный тариф скорректируют. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре возле так называемых точек притяжения — общественных пространств.

Кроме того, уже с 5 августа жители еще 88 участков улиц, которые находятся в районе точек притяжения, смогут без проблем находить парковку. Для них стоянка автомобиля останется бесплатной.

Таким образом, уже в начале августа проживающим здесь жителям станет комфортнее парковаться — нужно только оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.